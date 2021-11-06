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Acil iniş yapan uçaktan inip kaçan Afrikalı yolcular aranıyor

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İspanya'nın Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı'na Fas hava yolu şirketine ait uçak acil iniş yaptı. Uçaktaki yolculardan 20 kadarı piste inerek kaçarken, 6'sı yakalandı.
Acil iniş yapan uçaktan inip kaçan Afrikalı yolcular aranıyor

İspanya'nın Balear Adaları grubundaki Mayorka yerel yönetim yetkilileri ve İspanyol hava yolu işletmeleri şirketi AENA'dan yapılan açıklamalara göre, dün saat 20.00 civarında "Air Arabia Maroc" hava yoluna bağlı Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçak, yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle acil iniş yaptı.

Diyabet hastası olan ve kriz geçiren yolcunun hastaneye götürülmesi sırasında uçaktaki yolculardan 20 kadarı piste inerek kaçmaya çalıştı.

Kaçak yolcuların Afrikalı olduğu ortaya çıktı

Polis yetkilileri, İspanya'ya yasa dışı yollardan girmeye çalışan yolculardan 6'sının yakalandığını duyurdu.

Diğer kaçanları arama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, söz konusu kaçak yolcuların Afrikalı olduğunu aktardı.

Havaalanı kapatıldı, 40 uçuş aksadı

Diğer yandan pistte yaşanan güvenlik sorunundan dolayı havaalanın gece boyunca uçuşlara kapatıldı.

13 uçak İspanya'nın farklı kentlerindeki diğer havaalanlarına yönlendirilirken, 40 kadar uçuş da aksadı.

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