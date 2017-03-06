Acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan hasta için A rh+ kana ihtiyaç olduğu bildirildi.
Kan verebilecek duyarlı vatandaşların Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne müracaat etmesi önemle rica edildi.
İrtibat numarası: 0533 821 75 96
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan hasta için A rh+ kana ihtiyaç olduğu bildirildi.
Kan verebilecek duyarlı vatandaşların Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne müracaat etmesi önemle rica edildi.
İrtibat numarası: 0533 821 75 96
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