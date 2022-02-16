Acil Kan Aranıyor

Gazimağusa Devlet Hastanesinde yatmakta olan Emrah Gülersoy İÇİN 0 (+) rh Pozitif veya A (+) rh pozitif kan aranmaktadır kan verebilecek kişilerin Gazimağusa Hastanesine mesai saatleri içerisinde verebilirler.
NOT: verebilecek kişilerin eğer covid geçirmişse negatife döndükden 28 gün aşı olduktan ise 8 gün geçmesi gerekmektedir son 1 senede dövme yapmamış herhangi bir ilaç iğne kullanmaması gerekmektedir
İrtibat tel : 05488887474 kardeşi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.