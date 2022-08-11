Acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören İbrahim Bilimer için A RH (+) kan arandığı bildirildi.
Hasta yakınları, kan verebileceklerin 0533 841 06 46 numaralı telefondan kendilerine ulaşmasını istedi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören İbrahim Bilimer için A RH (+) kan arandığı bildirildi.
Hasta yakınları, kan verebileceklerin 0533 841 06 46 numaralı telefondan kendilerine ulaşmasını istedi.
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