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Acil kan aranıyor

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Acil olarak A RH (+) kan arandığı bildirildi.
Acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören İbrahim Bilimer için A RH (+) kan arandığı bildirildi.

Hasta yakınları, kan verebileceklerin 0533 841 06 46 numaralı telefondan kendilerine ulaşmasını istedi.

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