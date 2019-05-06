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Acil Kan aranıyor...O rh (+) kana ihtiyaç var
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KIBRIS
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KIBRIS
06.05.2019 09:22
Acil Kan aranıyor...O rh (+) kana ihtiyaç var
Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu hastanesinde yatmakta olan Göçmenköy Muhtarı Ayşe Başaranel için acil O rh (+) kana ihtiyaç vardır.
İletişim: Asım Başaranel 0533 8300020
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