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"Acil Kriz Masası"ndan 2 karar; denetim ve komite kurulması

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"Acil Kriz Masası"ndan 2 karar; denetim ve komite kurulması
İş Kazalarına Bütünlüklü Çözüm Bulunması Amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bugün Toplanan Acil Kriz Masası tarafından Alınan Kararlar:

1.Kısa vadede, Çalışma Dairesi tarafından yapılacak denetimlerde; iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli bir durumun tespiti halinde inşaat faaliyetinin durdurulması.

Bu amaçla; 7 Şubat 2018 tarihinden itibaren , Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından yapılacak denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği açısından ‘‘hayati tehlike’’ tespit edildiği takdirde; acil önlemleri almayan inşaatlar Daire tarafından durdurulacaktır.

2. Uzun Vadede, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarının Çözümü için Komite Oluşturulması

Toplantıda bulunan her paydaş örgütün genel başkanı ve Çalışma Dairesi Müdürü’nün katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği alanında bütünlüklü çözüme ulaşılması amacıyla; kurumlararası işbirliği, etkin denetim ve haksızlıkların ortadan kaldırılması için ilgili alt komitelerin oluşturulması kararlaştırılmıştır.

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