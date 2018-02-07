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“Acil Kriz Masası”ndan kısa ve uzun vadeli iki karar

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“Acil Kriz Masası”ndan kısa ve uzun vadeli iki karar
“Acil Kriz Masası”ndan kısa ve uzun vadeli iki karar

İş kazalarına bütünlüklü çözüm bulunması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda oluşturulan ve bugün ilk toplantısını yapan “Acil Kriz Masası” kısa ve uzun vadede hayata geçirilecek iki karar aldı.

Buna göre, kısa vadede tehlike tespit edilen inşaatların faaliyetleri durdurulacak, uzun vadedeyse iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümü için komite oluşturulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kararlar şöyle duyuruldu:
“1. Kısa vadede, Çalışma Dairesi tarafından yapılacak denetimlerde; iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli bir durumun tespiti halinde inşaat faaliyetinin durdurulması.

Bu amaçla yarından itibaren Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından yapılacak denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği açısından ‘hayati tehlike’ tespit edildiği takdirde; acil önlemleri almayan inşaatlar Daire tarafından durdurulacak.

2. Uzun vadede, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümü için komite oluşturulması.
Toplantıda bulunan her paydaş örgütün genel başkanı ve Çalışma Dairesi Müdürü’nün katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği alanında bütünlüklü çözüme ulaşılması amacıyla kurumlararası işbirliği, etkin denetim ve haksızlıkların ortadan kaldırılması için ilgili alt komitelerin oluşturulması kararlaştırılmıştır.”

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