Acil ‘Poliklinik’ oldu

Acil hastalara müdahale etmek için kurulan Acile pansuman için gelenler yoğunluğu artırırken, acil olarak müdahale edilmesi gereken hastaların sıra beklemesi tepkilerin artmasına neden oluyor...

Taner ULUTAŞ

KKTC’nin en gözde hastanesi olması gerekirken, uzun yıllar süren bakımsızlıktan dolayı kötü bir görüntü yansıtırken Dr. Bülent Dizdarlı’nın göreve gelmesi sonrasında yeniden toparlanmaya başlanan Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde polikliniğe dönüşen Acil Servisi de, el atılmayı bekliyor.

Tansiyonu yükseldiği için Acil’e giden Ayşe Üçler yaptığı açıklamada, bugün tansiyonum yükseldiği için Lefkoşa Devlet Hastanesinin Acil bölümüne gittim. Sıra numarası aldım. Sıra numaram 92’ydi. Orada saatlerce bekledim. Kapıda bir güvenlik görevlisi vardı. Ona durumumun acil olduğunu ve doktora bakınmam gerektiğini söyledim. O da bana bekleyeceksin dedi. Bu arada dışarıda ayağının kırıldığını tahmin ettiğim bir başka hasta daha vardı. En azından onu içeri alın da röntgenini çekin dedim. Ancak güvenlik görevlisi onada izin vermedi dedi.

Ayşe Üçler açıklamasına devamla, parmağına pansuman yaptırmak isteyen oraya geliyor. Sargısı değişmek isteyen yine soluğu Acilde alıyor. Orası polikliniğe dönüştü. Güvenlik görevlisine oğlum uzun süredir bekliyorum. İçerde doktor yokmu?

Varsa acil olan hastaları alsın. Burada saatlerce bekliyoruz. Kapıda ölmemizi mi bekliyorlar dedim. Ama bekleyeceksiniz cevabını aldım. Dayanamayınca oradan ayrıldım ve gidip tansiyonumu başka yerde ölçtürerek hapımı ona göre aldım. Diğer hastaların ne olduğunu ondan sonra bilmiyorum ifadesinde bulundu.