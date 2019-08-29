  • BIST 96.718
  • Altın 288,869
  • Dolar 5,8275
  • Euro 6,4463
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Acil serviste tepki çeken görüntüyle ilgili soruşturma başlatıldı

» »
Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi görüntüleri üzerine Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.
Acil serviste tepki çeken görüntüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümünün mesai saati içerisinde hastalar beklerken internetten alışveriş yaptığına ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma açıldı.

 

Konuyla ilgili Bartın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sosyal medyada yer alan “Bartın Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti” başlıklı haberler üzerine İl Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Görevi başındaki çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cengiz Topel Hastanesi’nde diyaliz merkezi hizmete açıldı28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:44
  • Doğum yapacak hasta için acil kan aranıyor28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
  • Alzheimer nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir?28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:52
  • ABD'de ağrı kesici skandalı: Kullanıcıları bağımlı hale getiren şirket 12 milyar dolarlık uzlaşma arayışında28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
  • Harvardlı araştırmacılar marihuanayla pankreas kanser hücrelerini öldürdü27 Ağustos 2019 Salı 20:00
  • ’13 kanser türüne davetiye çıkarıyor’27 Ağustos 2019 Salı 19:00
  • Alzheimer Belirtileri Bu 10 İşarette Saklı27 Ağustos 2019 Salı 11:15
  • Kilo beyni yaşlandırıyor!27 Ağustos 2019 Salı 11:13
  • D vitamini eksikliği kapalı ortamlarda çalışanlarda daha fazla26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:00
  • Cep telefonları radyasyon saçıyor26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti