Acil siren çalan araçlara yol ver hayat kurtar

ACİL SİREN KULLANAN İTFAİYE, POLİS VE AMBULANS ARAÇLARINA YOL VER HAYAT KURTAR…

• Trafikte yol vermediğiniz bu araçların, bir gün sizin ihtiyacınız için gelmek zorunda kalabileceğini unutmayınız.

• Acil siren kullanan İtfaiye, Polis ve Ambulans araçlarına karşı trafikte duyarlı olalım ve yol verelim.

• Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası Madde 14 Gereğince;

Herhangi bir motorlu taşıtı kamuya açık yollarda kullanan bir kişi, ilk yardım aracı (ambulans), itfaiye aracı, polis örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara, siren kullanmalarına rağmen yol üstünlüğü tanımazsa, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya aItı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceğini hatırlatırız.