“Acil ve yerinde önlemler alındı, panik olmadan temkinli olmayı sürdürmeliyiz”

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve moleküler genetik uzmanı Jale Refik Rogers, BRT’de programa katılarak, COVID 19’a, karantina sürecine ve ülkenin içinde bulunduğu mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rogers, “Panik yapmayalım ama temkinli ve hazırlıklı olalım demiştim. Gerçekten çok acil ve yerinde önlemler alındı. Bundan mutluyum. Ümit ediyorum ki, bu süreci bazı Avrupa ülkelerinden veya Çin’den bir nebze daha kontrollü ve rahat geçirebiliriz” dedi.

“Halk sağlığı için neler yapabileceğimize odaklanmalıyız”

Son bir haftadır bir yandan çalışmalar yaptıklarını anlatan Genel Sekreter, bu süreçte Bakanlar Kurulu’nun kararlarına da etki etmeye çalıştıklarını belirtti. Rogers şöyle devam etti: “Bu işin siyasi bir boyutu olduğunu düşünmüyorum. Söylediğim her sözün arkasında bilimsel bir veri var. Hiçbir şey halkın sağlığından daha önemli değildir. Dolayısıyla siyasi kimliğimizi bir kenara bırakıp ‘halk sağlığı için ne yapabiliriz’e odaklanmak zorundayız. Bakanlar Kurulu’na davet edip görüşümüzü aldılar. İlk vakanın tespitinden itibaren radikal kararların hemen alınmasının gerekli olduğunu söyledim. Çünkü dünyada virüsün dağılımına baktığımızda tüm örnekler bize bunu gösteriyor.

Corona virüs başka virüslere oranla çok daha kolay yayılabiliyor. Aslında daha hafif semptomlarla atlatılabildiği ve kolay yayıldığı için hafif geçiren insanların bunu etrafa çok kolay yaymasıyla etkilenen, taşıyan sayısı kısa sürede katlanarak artabiliyor. Bu da şu riski doğuruyor; yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda ve bağışıklığı düşük kişilerde zatürre veya yoğun bakım aşamasına gelinmesine neden olabiliyor. Bu virüsü taşıyan insan sayısını ne kadar çoğaltırsak o orantıda da yoğun bakım ihtiyacı artıyor. Küçük bir ülke olmamızı, sağlık koşullarımızın kısıtlı olmasını, yakın zamanda devlet hastanemizde çıkan yangını da düşünerek bizim en baştan tedbir alarak sayı artışının önüne geçmemizi sağlayacak radikal kararlar almamız gerekiyor.”

“Vaka sayısı artabilir, gerekmedikçe evden çıkılmamalı”

“Şu an ülkemizde alınan kararlar çok iyi bir noktadadır. Biz KKTC olarak, birçok Avrupa ülkesine göre radikal kararları çok daha erken almış olduk. İyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum” diyen Jale Refik Rogers, buna rağmen vaka sayısının artabileceğini belirtti: “Ülkemize İngiltere ve başka ülkelerden gelen daha COVID 19 taşıyan ama bunu taşıdığını farketmemiş insanlar kesin vardır. Şu an 6 vakamız var ancak testi negatif çıkan kişinin testi birkaç gün sonra pozitif çıkabilir. Seyahat öykülerine ve temaslarına göre kişiler kontrol altında tutuluyor. Hükümet evden gerekmedikçe çıkmayın çağrısı yaptı. Evde karantina konusunda bilgilendirmeler devamlı yapılıyor. Ev izolasyonu konusunda da kişiler bir form imzalatılıyor. Bunu yasal olarak da bağlayıcılığı var. Başkanı olduğum İdari Komite’de Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı öncelikli olarak değerlendirerek, 2 ay gibi kısa bir sürede yürürlüğe koymuştuk. Bu yaşananlar o yasanın ne kadar gerekli olduğunu gösterdi bize.”





“Toplumsal bir durumla karşı karşıyayız, bireyler de sorumluluğunu yerine getirmelidir”

Karantina altındaki otellerle ilgili bir yürütme kurulu oluşturulduğuna işaret eden Rogers, ihtiyaçların karşılanması ve otelin dezenfekte edilmesiyle ilgili sivil savunma yönlendirilmesi yapıldığını söyledi. “İlk kez böyle bir sınav veriyoruz” diyen Rogers, “Her şey en başta mükemmel olmayabilir ama herkes canla başla çalışıyor. Bugüne kadar herhangi bir pürüz varsa da en yakın zamanda giderilecektir. Karantina merkezlerinde kişilerin de karantina kurallarına uyması çok önemli. Toplumsal bir durumla karşı karşıyayız. Her bir bireyin sorumluluğu vardır. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre kişilerin evde kalma zorunluluğu var. Kişilerden imza alınıyor. İlçe emniyet kurulları tarafından bu evlere denetimler yapılacak. Eğer kurallara uyulmadığı görülürse o kişiyi ayrı bir salgın merkezinde karantinaya alınması yönünde önlemler alınıyor. Devlet üstüne düşeni yapıyor ama bireysel olarak da sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Örneğin İngiltere’de üniversitede okuyan çocuğunuz geldiyse onun ayrı bir odası, banyosu olmalı, aile bireyleriyle aynı ortamda bulunduğunda 2 metre mesafe kuralını uygulaması ve kesinlikle maske takması gerekiyor. Hijyen kurallarına uyulması, evin dezenfekte edilmesi şarttır” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya da değinen Rogers, yaşlı ve kronik hastalığı olanlara ilçe emniyetleri kurulları tarafından gıda ve hijyen yardımı yapılacağını ifade etti, “Yaşlı ve engelli olanların ilaçlarının alınıp ulaştırılmasında da yardımcı olunacak. Eğer bakacak, destek olacak biri yoksa bu paketle ihtiyaçlar karşılanacak” dedi.