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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Açılan sandık : 15. 800, fark 500 Bin

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Açılan sandık : 15. 800, fark 500 Bin
Açılan sandık : 15. 800, fark 500 Bin

Açılan sandık : 15. 800 Ekrem İmamoğlu : %54.82 Binali Yıldırım :%44.14

 

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