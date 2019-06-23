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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.
Açılan sandık sayısı: Yüzde 57.25, fark 512 Bin
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Açılan sandık 9433 İmamoğlu farkla önde
Açılan sandık : 7040 Ekrem İmamoğlu : %55.57 Binali Yıldırım :%43.33
Açılan sandık sayısı: 5171 İmamoğlu farkı açıyor
Açılan 4734 sandığa göre fark %14
Açılan sandık 2564, İmamoğlu farkı açıyor...
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İşte İstanbul seçimi İlk 50 sandık sonucu
Açılan sandık : 15. 800, fark 500 Bin
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TÜRKİYE
23.06.2019 18:53
Açılan sandık : 15. 800, fark 500 Bin
Açılan sandık : 15. 800 Ekrem İmamoğlu : %54.82 Binali Yıldırım :%44.14
Veeee 15 BİN, Tarihi Fark
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