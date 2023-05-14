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Açılan Sandık Sayısı: 35.219 Kılıçdaroğlu 1 puan önde...

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Açılan Sandık Sayısı: 35.219 Kılıçdaroğlu 1 puan önde...
Açılan Sandık Sayısı: 35.219 Kılıçdaroğlu 1 puan önde...

Toplam Sandık Sayısı : 192.169

Açılan Sandık Sayısı: 35.219

RT.Erdoğan. : %46.53 -4.153.259 oy

K.Kılıçdaroğlu : %47.63 -4.251.506 oy

S.Oğan. : %5,38 -479.989 oy

Saat 19:13 (Sisteme girilen Islak İmzalı tutanaklar sonucu)

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