Acilen A RH (+) kana ihtiyaç var ...

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde (YDÜ) tedavi gören Nesrin Zorlu için acilen A RH (+) kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.
Duyarlı vatandaşların YDÜ Kan Bankasında, Nesrin Zorlu ismine bağış yapması önemle rica edildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde (YDÜ) tedavi gören Nesrin Zorlu için acilen A RH (+) kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.
Duyarlı vatandaşların YDÜ Kan Bankasında, Nesrin Zorlu ismine bağış yapması önemle rica edildi.
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