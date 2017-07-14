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Acilen A RH (+) kana ihtiyaç var

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Acilen A RH (+) kana ihtiyaç var
Acilen A RH (+) kana ihtiyaç var ...

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde (YDÜ) tedavi gören Nesrin Zorlu için acilen A RH (+) kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Duyarlı vatandaşların YDÜ Kan Bankasında, Nesrin Zorlu ismine bağış yapması önemle rica edildi. 

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