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Acılı aileler Ciklos'ta eylem yaptı

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Ciklos’ta Eylem: “Analar Ağlamasın, Başka Yürekler Yanmasın”
Acılı aileler Ciklos'ta eylem yaptı

Lefkoşa Girne yolunda bulunan Ciklos Mevkii’nde, 5 Aralık akşamı meydana gelen  sel sularına kapılarak dere yatağına yuvarlanan araçta bulunan ve hayatlarını kaybeden 4 gencin yakınları olay yerinde eylem yaptı.

Lefkoşa Girne yolunda bulunan Ciklos Mevkii’nde toplanan aile ve yakınlar, alınmayan önlemlere karşı tepki göstermek ve hayatını kaybeden 4 genci anmak amacı ile “Analar ağlamasın, başka yürekler yanmasın” sloganı ile eylem gerçekleştirdi.

Eyleme, yaşamını kaybeden gençlerin aileleri ve yakınları katıldı. Eylemde Analar ağlamasın, başka yürekler yanmasın pankartı da açılırken kazada bulunan araç parçalarının da yola konması dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraf: Murat Şenkul

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