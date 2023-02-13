Acılı anne Esra Özberkman felaketi anlattı: "En alta bodruma kadar düşmüşler, en küçük benim kızımdı"

Adıyaman’daki İsias Otel enkazından KKTC kafilesinden sağ çıkan 4 kişiden biri olan ancak kızı Sahil’i kurtaramayan acılı anne Esra Özberkman, deprem anını anlattı, kızının ardından gözyaşı döktü.

Depremde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otel, bu ülkeden tam 35 canı kopardı. Acılar çok taze, yaşananları ise kimse kabullenmek istemiyor… O yıkımdan 4 can hayatta kaldı. Ancak onların da bir yanı eksik. Enkaz altında çocuklarını bıraktılar, günler sonra cansız bedenlerine sarılabildiler. Tarifsiz acı yaşayanlardan biri de kızı Sahil’i kaybeden Esra Özberkman oldu. Gazimağusa Türk Maarif Koleji Müdür Muavini olan Özberkman, hem veli hem yönetici olarak eşlik ettiği gezide yaşadıkları felaket anlarını anlattı. İngiliz Channel 4 kanalına konuşan Esra Özberkman, “Çıktığımda herkesi hep dışarıda bulacağım diye bekliyordum.” diye anlatıyor enkazdan çıktığı ilk anı.

Çocuğunun cansız bedenine 6 gün sonra ulaşılan anne Özberkman, “11 buçuk yaşındaydı, en küçüğü oydu, en küçük benim kızımdı.” diyerek gözyaşları içinde dile getiriyor acısını

Esra Özberkman, deprem anını ve yaşananları şöyle anlattı:

“Çocuklara gitmek için kapıya doğru koşmaya çalıştım, koşamadım. Bir şey çarptı yüzüme ve düştüm bayıldım sanırım, devamını hatırlamıyorum çünkü. Kendime geldiğimde bir sürü toz vardı, böyle değişik karanlık bir ortamdı. Kalkmaya çalıştım kalkamadım, üzerimde bir şey vardı sağ tarafımda, üstümde tavan vardı. Çekti kollarımdan tuttular, yukarıya çıkardılar. Enkazın üzerinden yürüdük, ben onu görünce… İçerde hep çıktığımda herkesi hep ‘dışarıda bulacağım’ diye bekliyordum ama çok kötüydü. Sağlam hiçbir yer yoktu. Sonra çocuklarımızı bulamadık benim kızım da burada. Dün sabah bulundu daha, tam 6 gün sonra, en alta bodruma kadar düşmüşler. 11 buçuk yaşındaydı, en küçüğü oydu, en küçük benim kızımdı.”

Turnuva için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafileleri İsias Otel’de konaklıyordu. Esra Özberkman ile birlikte depremin hemen ardından enkazdan kendi imkanlarıyla 4 isim kurtulabildi; Murat Aktuğralı Pervin Aksoy ve Recep Kılıç. Recep Kılıç kızı Havin’i, Murat Aktuğralı da oğlu Aras’ı kaybetti.