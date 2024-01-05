  • BIST 7559.64
  • Altın 1957.505
  • Dolar 29.8368
  • Euro 32.626
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

Acılı anne... "Raporlar ortada. Yalan söyleyerek bizi daha fazla yıpratmasınlar"

» »
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, sanıkların ve müştekilerin ardından duruşmada bugün tanıkların dinleniyor olduğuna dikkat çekerek, “Gerçekleri söylesinler, bizim canımızı daha fazla acıtmasınlar” dedi.
Acılı anne... "Raporlar ortada. Yalan söyleyerek bizi daha fazla yıpratmasınlar"

Raporların ortada olduğunu ve gerçeklerin elbet ortaya çıkacağını söyleyen Karakaya, bu davanın emsal bir dava olacağını vurguladı. 

Karakaya, ailelerin adaletin peşinde olmaya devam edeceğini, dava sonuçlanana kadar her duruşmaya geleceklerini kaydetti. 

BRT muhabirinin sorularını yanıtlayan Karakaya, ilk günden beri çok ağır bir yük altında olduklarını kaydetti. Karakaya, ilk gün 11 sanığın yalanlarını dinlemenin, dün yaşanılanlarla 6 Şubat’a geri dönmenin, Adıyaman’da bulunmanın, burada bir otelde konaklamanın, çocuklarının hayatlarını kaybettiği otelin yıkıntılarının önünden geçiyor olmanın ve ailelerin yüzündeki ifadeleri görmenin, salonda kendilerini tutmalarına tanık olmanın ağırlığını yaşadıklarını belirtti. 

Tanıkların dinlenmeye başlanan duruşmanın üçüncü günü olan bugün sürecin en önemli aşamalarından biri olduğunu söyleyen Karakaya, kendilerinin de ilk defa böyle bir süreci yaşayan kişiler olarak, tanıkları dinleyerek, her anı yakalamalarının, söyledikleri her cümleyi ölçüp, tartmanın inanılmaz derece yorucu olduğunu ifade etti.

- “Raporlar ortada..yalan söyleyerek bizi daha fazla yıpratmasınlar”

Gerçeklerin söylenmesi çağrısında bulunan Ruşen Karakaya, zaten raporların ortada olduğunu kaydederek, “Yalan söyleyerek bizi daha fazla yıpratmasınlar” dedi, gerçeklerin ortaya çıkacağını vurguladı. 

Karakaya, duruşmaya verilen aranın bittiğini ve duruşmanın dördüncü tanığın dinlenmesiyle yeniden başladığını paylaşarak, tahminlerine göre, tanıkların dinlenmesinin tanımlanmasının ardından, avukatların taleplerinin alınacağını, ara kararların açıklanacağını ve mahkemenin bir sonraki tarihinin bildirileceğini söyledi. 

Soru üzerine, sanıkların serbest kalması durumunun olmayacağına inandığını ifade eden Karakaya, sanıkların bu taleplerini ilk günde de dile getirdiklerine dikkat çekerek, böyle bir karar alınacağına inanmadığını ve inanmak istemediğini kaydetti. Karakaya, “Bunun gerçek olması bizi mahveder” dedi. 

- “Her duruşmada burada olacağız”

Daha sonraki duruşmalara katılımın nasıl olacağı yönündeki soru üzerine de Karakaya, mevcut 27 ailenin ve aile yakınlarının olduğunu belirterek, Başbakanlık desteği ölçüsünde ve ailelerden kimin gücü yeterse, dava sonuçlanana kadar gelmeye devam edeceklerini söyledi. Karakaya, “Bu duruşmada ve her duruşmada, cezaları verilene kadar biz burada olacağız” dedi.

Karakaya, mahkeme sonrasında sosyal medyaya baktıklarında, Kıbrıs Türk halkının yine tek yürek olduğunu ve desteklerini gördüklerini, hissettiklerini belirterek, herkese teşekkürlerini iletti, “Bu işin peşini bırakmıyoruz, hep birlikteyiz” ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Acılı anne... "Raporlar ortada. Yalan söyleyerek bizi daha fazla yıpratmasınlar"05 Ocak 2024 Cuma 15:00
  • Bozkurt'un şoförü ifadeye şaşırdı: Tanımaması mümkün değil05 Ocak 2024 Cuma 15:00
  • Arıklı: Amacımız vatandaşa kaliteli hizmet vermek05 Ocak 2024 Cuma 14:25
  • Otelin valesi: 10 katlı olan otel depremden sonra 3 kat gibi göründü05 Ocak 2024 Cuma 14:18
  • Otel çalışanı Enver Demir dinlendi.. İşte detaylar05 Ocak 2024 Cuma 14:17
  • Hava sıcaklığı düşecek. Sağanak yağmur etkili olacak05 Ocak 2024 Cuma 14:16
  • Taşımacılar verilen izinleri protesto etti...05 Ocak 2024 Cuma 14:15
  • Karaoğlanoğlu’nda Yaşanan Korkunç Olay: Tartışma Sonucu Yaralama05 Ocak 2024 Cuma 13:42
  • 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve İthal İllegal Mal Operasyonu: İzinsiz Giriş Yapan Şahıs Tutuklandı05 Ocak 2024 Cuma 13:24
  • Lefkoşa'da Park Halindeki Araçta Yangın05 Ocak 2024 Cuma 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti