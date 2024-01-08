  • BIST 7760.36
  • Altın 1949.113
  • Dolar 29.8729
  • Euro 32.7361
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu turunda: 'Gazzeliler zorla göç ettirilemez'

Acılı Baba Karakaya, Adıyaman'da 5 günde yaşadıklarını anlattı...

» »
Acılı Baba Enver Karakaya Adıyaman'da başlayan ISIAS otel davalarında neler yaşadıklarını anlattı.
Acılı Baba Karakaya, Adıyaman'da 5 günde yaşadıklarını anlattı...

Acılı Baba Enver Karakaya Adıyaman'da başlayan ISIAS otel davalarında neler yaşadıklarını anlattı.

İşte Karakaya'nın yaptığı açıklama;

Dün adaya indikten sonra 5 günlük uykusuzluk ve yorgunluktan dolayı bitkin düştük. Bu sebeple dün orada yaşadıklarımızı paylaşamadık. İsias otel enkazının önünden her gün defalarca geçmek, çocuklarımızın katillerinin konuşmalarına katlanmak inanılmaz zordu.

Mahkeme süreci gerçekten bizi yordu.

Enkazda birlikte çalışıp çocuklarımızı çıkardığımız, oradaki her şeyi beraber yaşadığımız arkadaşlarımızı ve rehber ailelerini mahkemede tekrar dinlemek inanılmaz zor geldi. Sanıkların kalantor avukatları bile gözyaşlarını tutamadı çoğu zaman aileleri dinlerken. Sanıkları ve yalancı tanıklarını dinlemek daha da zor oldu. Bizi kışkırtmaya, sinirlerimizle oynamaya çalıştılar ama herkes kendine hakim olmayı becerdi.

Bütün çabalarını küçük oğlan Efe'yi dışarı çıkartmak üzerine kurmuşlar belli ki, sanırım hala işlerini ve parayı düşünüyorlar! Mahkemede 10 Bin TL maaşı olduğunu iddia edip, duyduğumuz kadarıyla sadece kendi için 3 Milyon TL'ye avukat tutmasına şaşırmadık tabi.

Öyle laubali ve pişkin tavırlarla bir ilk ifade verdiler ki, inanın mahkemede olmadıklarına sonradan sevindim, kendimize hakim olamayabilirdik. Yalancı tanıklar bambaşka bir boyuttaydı, otel çalışanlarının ilk ifadeleri ile mahkemede verdikleri ifadelerin hiçbiri birbirini tutmadı.

Belli ki ezberlemişler her şeyi. Kendi avukatları nereye doğru yıkıldı otel deyince "Doğu" diyen ama bizim avukatımız fotoğraf üzerinde göster dediğinde öne doğru yıkıldığını gösterip sanık avukatlarının çıldırmasına sebep olan mı istersiniz, 20 metre genişliği olan otelin içinde 50 metre yürüyerek salına salına çıktığını iddia eden mi! Bozkurt'ların üst perdeden konuşmaları, laubali ifadeleri, avukatlarımızı terslemeleri ve pişkin tavırları davanın gidişatını fark edince ağlama numarasına döndü son konuşmalarında. Yerseniz tabi!

Tüm ailelerimizin gösterdiği sabra, sinirlerine hakim olmasına, dimdik ayakta durmasına bir kez daha hayran oldum. Rehber aileleri ile de yüz yüze görüşme tanışma fırsatımız oldu.

Onlar için daha da zor olduğunu düşünüyorum bu sürecin, çünkü biz Kıbrıs'ta tüm aileler her gün beraberiz. Oturup birlikte ağlamak, bağırmak veya konuşmak istersek onlarca kader arkadaşımızla aramızdaki mesafe sadece birkaç dakika. Yaşadıklarımızı defalarca aramızda konuşup, birbirini anlayabilen aileler olarak paylaştık. Rehber aileleri ise Türkiye'nin farklı yerlerinden oldukları için pek bir araya gelip bunu yapma şansları yok. Ailenizle bile konuşamadığınız bir çok şeyi, kayıp aileleri birbiriyle paylaşabiliyor.

Sağ olsun, her biri mahkemede çıkıp konuştuğunda Kıbrıs halkına teşekkür ve minnetlerini belirttiler çocukları bir mezara sahip olduğu için!

Adıyaman halkına bir parantez açmadan bitirmek de ayıp olur, kim olduğumuzu, neden Adıyaman'da olduğumuzu öğrenen herkes mahcup bir şekilde bizi ağırlamaya, elinden geleni yapmaya çalıştı. Taksicisi ücretsiz götürmek istedi, restoran sahibi para almak istemedi, polise bir adres sorup nasıl gidebileceğimizi sorduğumuzda gideceğimiz yerin yakın olmadığını ve kendi arabasının anahtarını uzatıp onunla gitmemizi teklif etti.

Bu arada mahkemede defalarca "Adıyaman'da çok sevilen saygın bir iş adamı" olduğunu iddia eden Bozkurt'u sevene hiç rastlamadık ama sövene çok tanık olduk. Hala kendi acılarını sarmaya çalışan, gördüğümüz, tanıdığımız Adıyaman halkına sonsuz teşekkürler. Özellikle Adıyaman'da yanımızda olan arkadaşlarımıza, davayı sürükleyen tüm avukatlarımıza, KKTC Başbakanı, Bakanları ve her partiden vekillerine, her anımızı haberleştirip ülkeye bilgi veren basın emekçilerine ve kalbi bizimle olan, sosyal medyadan, televizyonlardan davayı takip edip destekleyen herkese kucak dolusu sevgiler. İsias ortak davamız, daha yeni başladık ve sonuna kadar buradayız! #isiasortakdavamız

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atan: Asgari ücret en az 24 bin TL olmalı08 Ocak 2024 Pazartesi 12:03
  • Kasaplık hayvan satışı duyurusu08 Ocak 2024 Pazartesi 11:51
  • KKTC'de Yasadışı İkamet Tespit Edilen 6 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı08 Ocak 2024 Pazartesi 10:21
  • İki gazeteci örgütünden ortak fotoğraf yarışması08 Ocak 2024 Pazartesi 10:15
  • Demirhan'da Ani Gelişen Sağlık Sorunu Sonucu Nurullah ÇERÇİ Hayatını Kaybetti08 Ocak 2024 Pazartesi 10:13
  • KKTC Güncel Kur Tabloları08 Ocak 2024 Pazartesi 08:55
  • Meclis Genel Kurulu, 2024 yılının ilk toplantısını bugün yapacak08 Ocak 2024 Pazartesi 08:52
  • Mevlevi bölgesi Ağır Silah Atış Alanı'nda TAS ve havan atışları yapılıyor08 Ocak 2024 Pazartesi 08:51
  • KTÖS: Cuellar’ın atanması çözüm yolunda yeni bir umuttur!07 Ocak 2024 Pazar 16:52
  • “KKTC’nin daha görünür olması ve tanıtımı için önemli bir adım”07 Ocak 2024 Pazar 16:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti