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‘Acılı’ diye çiğ köfteyi fırlatıp çalışanı yumruklamıştı: ‘Dürüm silah sayılsın’ talebi

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‘Acılı’ diye çiğ köfteyi fırlatıp çalışanı yumruklamıştı: ‘Dürüm silah sayılsın’ talebi
‘Acılı’ diye çiğ köfteyi fırlatıp çalışanı yumruklamıştı: ‘Dürüm silah sayılsın’ talebi

Afyonkarahisar’da, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu bahanesiyle işyeri çalışanı Y.K.’ya saldırarak yumruklayan G.Ş. hakkında hazırlanan iddianamede, fırlattığı dürümün silah sayılması talep edildi.

23 Şubat günü merkez İstiklal Mahallesi’ndeki çiğ köfteci dükkanda G.Ş., çalışan Y.K.’den acısız çiğ köfte istemiş, G.Ş. bir-iki lokma aldıktan sonra acılı olduğunu iddia ederek Y.K. ile tartışmaya başlamıştı. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı gence elindeki dürümü fırlatıp saldırmıştı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan G.Ş. ifadesinin ardından önce salıverilmiş, sonra aynı gün içinde yeniden gözaltına alınmıştı. G.Ş. aynı işyerine saldırıp gözaltına alınan kardeşi H.Ş. ile birlikte kısa süreli tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, G.Ş.’nin ‘silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlamalarından iki yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. G.Ş.’nin elindeki dürümü Y.K.’nın yüzüne zarar verme kastıyla fırlattığı, yüzüne vurup tekmelediği için ‘kasten yaralama’ suçunu işlediğine işaret edilen iddianamede, çiğ köfte dürümünün Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca silah olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

İddianamenin ilgili bölümünde, “Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığıyla müştekinin yüzüne isabet etmesi, nedeniyle saldırıda kullanılmaya ve yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir” dendi.

Sanık hakkında yargılama aşamasında da takdir indirimi almaması gerektiği yönünde görüş bildirilen iddianamede şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınmak üzere yapılan telefonla davete rağmen ifade vermeye gelmeyeceğini beyan ettiği ve soruşturma makamlarından kurtulma adına kaçma girişiminde bulunduğunun anlaşıldığı da kaydedildi. 

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