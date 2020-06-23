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"açılma kararı, Türkiye'de salgın kontrol altına alınana kadar kaldırılmalı”

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Sol Hareket, “günlük bin üzerinde vaka sayısı ile Avrupa'da ikinci, dünyada beşinci en riskli ülke olan Türkiye'ye kapıların karantinasız ve testsiz açılma kararı, Türkiye'de salgın kontrol altına alınana kadar kaldırılmalı” dedi.
"açılma kararı, Türkiye'de salgın kontrol altına alınana kadar kaldırılmalı”

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, uçuşların yeniden açılmasını değerlendirdi. Covid-19 salgını boyunca ülke insanının üzerine düşeni yaptığını, bedeller ödediğini, kimlerinin işini kaybettiğini, kimilerinin borçlanarak yaşamını devam ettirmeye çalıştığını; bu süreçte sağlık sistemi altyapısının hazırlanması için aylarca evlere kapalı yaşandığını anlatan Korkmazhan, “Ancak halen ne pandemi hastanesi yapıldı, ne de sağlık sistemi güçlendirildi. Hibe edilen cihazlar bile ambarlarda atıl durmaktadır” dedi.

“Bu koşullarda kontrolsüz bir şekilde 1 Temmuz'da dışa açılmayı planlayan hükümet, halk sağlığı ile büyük bir kumar oynamaktadır” diyen Korkmazhan, şöyle devam etti:

“Günlük bin üzerinde vaka sayısı ile Avrupa'da ikinci, dünyada beşinci en riskli ülke olan Türkiye'ye kapıların karantinasız ve testsiz açılma kararı, Türkiye'de salgın kontrol altına alınana kadar kaldırılmalı, sağlık sistemini ve altyapısını hazırlamak için uzmanların önerileri doğrultusunda gerekli tüm adımlar süratle atılmalıdır.

Türkiye'de salgın kontrol altına alınana kadar, çalışma izinliler, oturma izinliler ve öğrenciler devlet tarafından karşılanacak test yapma ve 14 günlük karantinaya girme koşulu ile ülkeye gelebilmeli, turizm ve diğer nedenlerle ülkeye girecek herkes ise masraflarını kendilerinin karşılayacağı test ve 14 günlük karantina koşulu ile adaya gelişlerine izin verilmelidir.

Hükümet olduğunu iddia edenler bilimsel gerçekleri göz ardı ederek, keyfi davranmaya devam ederse bizler de Tabipler Birliği ile birlikte eylemlerle sokağa ineceğimizin altını çizeriz.”

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