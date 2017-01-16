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Acımadan kestiler!

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Acımadan kestiler!
Sadrazamköy'de anıt zaytin ağacı katliamı...

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Kış aylarında ısınmak için doğayı katletmeye hazır olan bazı vatandaşlar, acımadan asırlık ağaçları kesip bir kaç saatliğine ısınmaya devam ediyor.

Son olarak Doğadan Sadrazam isimli bir sosyal medya kullanıcısının hesabından paylaştığı görüntüler, yürek burkan cinsten.

Fotoğraf çekmek için Sadrazamköy'e giden vatandaş, acımadan kesilmiş haldeki anıt zeytin ağaçlarını buldu.

Gördüğü manzara ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazan Doğadan Sadrazam isimli kullanıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yeni bir şerefsizlik daha. Bugün Sadrazamköy’de fotoğraf çekmeye gittim ve ne göreyim gizli yerlerde, adanın her yerinde olduğu gibi anıt zeytin ağacı katliamı. Yok mu bunları gören. Gerçi olsa da çok mu dinler vatandaş . Odun sevdası uğruna ağaçlara kıyım var.

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