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Açlık grevi 119. gününde: Gülmen ve Özakça, artık hiç yürüyemiyor

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Açlık grevi 119. gününde: Gülmen ve Özakça, artık hiç yürüyemiyor
'İşimizi geri istiyoruz' talebi ile 119 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça artık hiç yürüyemiyor.

OHAL kapsamında ilan edilen KHK'lerle hukuksuz şekilde işlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın 'işimizi geri istiyoruz' talebi ile başlattıkları açlık grevinde 118 gün geride kaldı. Eğitimcilerin sağlığı hergün biraz daha kötüye gidiyor. Siyasi iktidar ise taleplere kulaklarını tıkamış durumda.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’ya konuşan Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, Gülmen ve Özakça'nın her gün daha da kötüye giden sağlık durumlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Semih’in böbrek sıkıntıları başladı. Görüşe tekerlekli sandalyeyle gelmiş ancak üzülmemizi istemediği için bizim görebileceğimiz noktaya gelince ayağa kalkmış. Nuriye’de de benzer sorunlar var. Artık hiç yürüyemiyor. Açlık grevine başladıklarında Nuriye 59, Semih 86 kiloydu. Şu an Nuriye 44, Semih 61 kilo geliyor.”

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