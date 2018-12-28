Açlık grevindeki CAS çalışanına kızından duygulandıran mektup: Artık evimize dön

CAS çalışanları, Ercan Devlet Havaalanı'nda açlık grevine devam ederken, perde arkasında de trajedi yaşanıyor.
İşte bir babaya yazılan ve annesinin gazetemizin de aralarında bulunduğu bir çok medya kurumuna ulaştırdığı o mektup:
CAS çalışanları, Ercan Devlet Havaalanı'nda açlık grevine devam ederken, perde arkasında de trajedi yaşanıyor.
İşte bir babaya yazılan ve annesinin gazetemizin de aralarında bulunduğu bir çok medya kurumuna ulaştırdığı o mektup:
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