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Açlık grevindeki CAS çalışanına kızından duygulandıran mektup: Artık evimize dön

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Açlık grevindeki CAS çalışanına kızından duygulandıran mektup: Artık evimize dön
Açlık grevindeki CAS çalışanına kızından duygulandıran mektup: Artık evimize dön

CAS çalışanları, Ercan Devlet Havaalanı'nda  açlık grevine devam ederken, perde arkasında de trajedi yaşanıyor.

İşte bir babaya yazılan ve annesinin  gazetemizin de aralarında bulunduğu bir çok medya kurumuna ulaştırdığı o mektup:

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