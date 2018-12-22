Açlık grevindeki CAS çalışanlarından 2. kişi de hastaneye kaldırıldı

CAS çalışanlarının Ercan Havalimanı girişindeki çemberde devam eden açlık grevi sırasında, açlık grevini sürdüren CAS çalışanı Zeka Sönmez fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin CAS şirketinin tasfiyesine karar vermesinin ardından, CAS çalışanları son 3 gündür Ercan Havalimanı girişindeki çemberde açlık grevine başladı.
Dün de başka bir çalışan açlık grevinde fenalaşarak hastahaneye kaldırılmıştı.
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