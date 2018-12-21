Açlık Grevindeki CAS eylemcisi hastaneye kaldırıldı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin CAS şirketinin tasfiyesine karar vermesinin ardından, 20 Aralık Perşembe günü CAS çalışanları, Ercan Havalimanı girişindeki çemberde açlık grevine başladı.
CAS Eylemi Ercan Havalimanı girişinde devam ediyor.
Açlık Grevindeki eylemci hastaneye kaldırıldı.
Eski CAS çalışanları Ercan Havalimanı girişinde açlık grevi başlatmıştı.
Açlık grevinin 2. gününde Mehmet Ceylan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Açlık Grevindeki eylemci hastaneye kaldırıldı
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