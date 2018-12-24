  • BIST 91.527
  • Altın 216,094
  • Dolar 5,2883
  • Euro 6,0378
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Açlık grevindekilerin sayısı 12’yi buldu

» »
Ercan Havalimanı girişindeki açlık grevi devam ederken, CAS’tan bir grup bugün Başbakan Tufan Erhürman’la bir araya geldi.
Açlık grevindekilerin sayısı 12’yi buldu

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin geçtiğimiz hafta hakkında tasfiye kararı verdiği Cyprus Airport Services (CAS) personelinin Ercan Havalimanı girişindeki açlık grevi devam ederken, CAS’tan bir grup bugün Başbakan Tufan Erhürman’la bir araya geldi.

Başbakanlık’ta basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.Öte yandan BRT’nin haberine göre, açlık grevindekilerin sayısı 12’yi buldu.

Eski CAS personelinin Ercan Havalimanı çemberinde başlattığı açlık grevi beşinci gününde devam ediyor.Greve katılanlardan bugüne kadar 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlananlardan 5’i tedavilerinin ardından eylem yerine geri döndü. Hastanede biri yoğun bakımda olmak üzere 3 kişinin tedavisi sürüyor. CAS’ın 133 personeli bulunuyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapılan soruşturmada resmi belgelerin gerçekleri yansıtmadığına yer verildi...24 Aralık 2018 Pazartesi 18:29
  • Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yemek düzenledi24 Aralık 2018 Pazartesi 18:21
  • Bakan Özersay, DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu heyetini kabul etti24 Aralık 2018 Pazartesi 17:52
  • Müdür yalanladı, Doktor foyasını ortaya çıkardı!24 Aralık 2018 Pazartesi 17:45
  • Umut Türe kayıp! Ailesi endişeli...24 Aralık 2018 Pazartesi 17:24
  • Ombudsman, turizm teşvikleriyle ilgili bir başvuruyu sonuçlandırdı24 Aralık 2018 Pazartesi 17:00
  • Açlık grevindekilerin sayısı 12’yi buldu24 Aralık 2018 Pazartesi 16:54
  • "Şenlik Çıkmazı" büyük ilgi gördü24 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
  • Yenişehir Mahalleme Dokunma İnsiyatifi'nden önemli açıklama24 Aralık 2018 Pazartesi 16:19
  • Surlariçi çocuklarına yönelik "Yeni Yıl Etkinliği" düzenlendi24 Aralık 2018 Pazartesi 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti