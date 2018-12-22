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Açlık Grevinin 3. gününde hekimler eylemcileri ziyaret etti

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP İŞ), bugün, Ercan Havaalanı’nda açlık grevi yapan CAS eylemcilerini ziyaret etti.
Açlık Grevinin 3. gününde hekimler eylemcileri ziyaret etti

KTTB ve TIP İŞ yetkilileri ziyarette, eylemcileri muayene ederek durumlarını değerlendirdi ve açlık grevi süreci ile ilgili bilgi verdi.

KTTB ve TIP İŞ yetkilileri, eylemcilere, açlık grevi süresince beyin hasarı, böbrek yetmezliği gibi hayatı tehdit edebilecek sorunların gelişmemesi için alınması gereken bazal sıvı, elektrolit ve vitamin desteğinin sağlanması amacı ile hazırladıkları solüsyonları verdi.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, KTTB ve Tıp İş adına yaptığı ortak açıklamada; açlık grevlerinin sonu ciddi sağlık sorunları, kalıcı hasarlar, hatta ölümle bile sonuçlanabilen ciddi eylemler olduğunu, hekimlerin görevinin; yaşam kurtarmak olması nedeni ile eylemcilerin yanında olduklarını belirtti.

Gürkut, CAS çalışanlarının uzun süredir devam eden eylemlerinin, CAS’ın tasfiye edilmesi ile yeni bir boyut kazandığına ve Ercan Havalimanı girişindeki çemberde 6 CAS çalışanının açlık grevine başladığına işaret etti. “Üçüncü gününe ulaşan açlık grevinde dün 1 eylemci fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştır” ifadelerine yer veren Gürkut, yetkililere, kötü ve istenmeyen bir problem gelişmeden CAS çalışanlarının açlık grevini sonlandırmalarını sağlayacak olumlu adımları atmaları çağrısında bulundu

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