Açlık Sınırı Açıklandı: 9330 TL!

KTAMS, 31 Temmuz tarihi itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 9 bin 330 TL olduğunu açıkladı.

KTAMS'tan konuyla ilgilim yapılan açıklama şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Temmuz 2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 9330 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 79,18 TL, aylık 2375,40, yetişkin bir erkek için günlük 83,74 aylık 2512,20TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 88,60, aylık 2658 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 59,48 TL, aylık 1784,40 TL’dir.

31 Temmuz 2022

Zorunlu Gıda Harcamaları

Günlük

Aylık

Yetişkin Kadın

79,18

2375,40

Yetişkin Erkek

83,74

2512,20

15-19 Yaş Çocuk

88,60

2658,00

4-6 Yaş Çocuk

59,48

1784,40

Toplam

311

9330

AÇLIK SINIRI

9330

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 9330 TL’dir. 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyle yapılan artışa rağmen asgari ücret yine açlık sınırının altında kalmıştır.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Temmuz ayında %5.21 son 7 ayda %64,93 bir yılda %116,56 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle elektriğe akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.

Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında meydana gelen %56.76 oranındaki hayat pahalılığı asgari ücrete yansıtılmamıştır. Bunun yanında gerekli yasal düzenleme yapılmadığı için asgari ücretten vergi kesilecek olması nedeniyle asgari ücretliler çifte mağduriyet yaşamaktadır. Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir. Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce meclise gönderilmelidir.

Diğer yandan vergi dilimlerinin açılmaması ve kişisel muafiyetlerin ve özel indirimlerin güncellenmemesi nedeniyle Göç Yasası diye nitelediğimiz 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu görevlileri de maaşlar açısından büyük mağduriyet yaşamaktadır. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için belirlenecek takvim çerçevesinde yapılacak artışlarla maaşlar eşitlenmelidir.