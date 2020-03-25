Açma-kapama saatleri için emirname

Eczane, market, fırın ve benzin istasyonlarının açılma ve kapanma saatleriyle ilgili emirname hazırlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun onayladığı "Denetime Tabi Malların Satışında Açma ve Kapama Saatlerinin Saptanması Emirnamesi" uyarınca, herhangi bir denetime tabi malı perakende olarak satan benzin istasyonu, eczane, fırın ve market (bakkal dahil) işletmeleri, Pazar günü dışındaki diğer günler, en az sabah 08.00 dan aksam 18.00'e kadar bu işyerlerini perakende olarak satışa açık bulundurmak zorunda.

Emirnameye göre, eczaneler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen saatlerde açık bulundurulacak.