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açoy:"Lütfen bu konuya anlayış gösterilsin"

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UBP'de ikinci turun iptal edilmesi kararından huzursuz olmadığını dile getiren Hasan Taçoy, "Lütfen bu konuya anlayış gösterilsin" dedi.
açoy:"Lütfen bu konuya anlayış gösterilsin"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayıyla ilgili alınan kararın ardından TV2020’de Reşat Akar'ın sunduğu programa telefonla bağlanan Hasan Taçoy, partinin bölünmemesi için böyle bir karar alındığına vurgu yaparak, “Öncelik koltuk değildir” dedi.

Kimseyle gizli gizli toplantı gerçekleştirmediğini ifade eden Taçoy, Türkiye’nin müdahalesi iddialarını ise reddetti.

Halkın konuya anlayış göstermesini isteyen Taçoy, “Bu kurultay devam etseydi partide ciddi kırılmalar yaşanacaktı. Hatta hükümet kurulamayacak noktaya gelecekti” dedi.

Ülkede yaşanan sorunlara işaret eden Taçoy, böyle bir risk almak istemediklerine vurgu yaptı.

Alınan karardan huzursuz olmadığını dile getiren Taçoy, icraat hükümetinin kurulmasına odaklanılacağını kaydetti.

Bütçe konusuyla toplandıklarını ardından kurultayın iptal edilmesine yönelik konunun görüşüldüğünü ifade eden Taçoy, “Önceden alınmış bir karar değildir” dedi.

Taçoy, 20 gün sonra tek adaylı bir kurultayın gerçekleşebileceğine işaret ederek, “Genel Başkan vekilimiz hükümet kurma görevini alacak ve 20 gün sonra tek adaylı kurultayda Hamza Ersan Saner genel başkan olacak” ifadelerini kullandı.

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