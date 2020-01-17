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Acun bu kez kaybetti

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İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararını verdi ve Acun Ilıcalı'nın programın durdurulması talebini reddetti.
Acun bu kez kaybetti

Acun Medya ve TV8, FOX'ta yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararını verdi ve Acun Ilıcalı'nın programın durdurulması talebini reddetti.

Dosya kapsamında mahkeme bilirkişi incelemesi talep etmişti. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti incelemesini tamamladı ve raporunu mahkemeye sundu.

HAK SAHİBİ OLMADIKLARI BELİRTİLDİ

Medyafaresi’nin özel haberine göre, bilirkişi raporunda, ilgili formatın eser sayılmaması nedeniyle koruma talep edilemeyeceği belirtildi. Bilirkişi raporuna göre, TV8 ve Acun Medya'nın, böyle bir davayı açmak için hak sahibi olmadıkları da vurgulandı.

Ayrıca Bilirkişi raporuna göre, detaylı olarak iki programın formatları ve görüntüleri incelenip karşılaştırıldı ve iki program arasında benzerlik olmadığı kanaatine varıldı.

Davanın açıldığı İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 15 Ocak 2020 tarihinde kararını açıkladı ve Acun Medya ve TV8’i taleplerinde haksız bularak ve ihtiyati tedbir talebini reddetti. Mahkeme kararına karşı Acun Ilıcalı'nın avukatları 7 gün içerisinde istinaf mahkemesine başvurabilecekler.

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