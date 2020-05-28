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Acun Ilıcalı açıkladı: Beyaz Show, Tv8'de yeniden mi başlıyor?

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Acun Ilıcalı açıkladı: Beyaz Show, Tv8'de yeniden mi başlıyor?
Acun Ilıcalı açıkladı: Beyaz Show, Tv8'de yeniden mi başlıyor?

Dominik'ten yaptığı canlı yayınla üç milyon kişi tarafından izlenen ve bir rekora imza atan Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Canlı yayında Beyaz Show'un Tv8'de yayınlanma ihtimaline ilişkin konuşan Ilıcalı, "Eğer gerçekten de böyle bir ilgi ve istek varsa Beyaz Show’un ekranlara yeniden dönmesi mümkün olabilir. Beyaz da bunu istiyorsa neden olmasın! " dedi.

Survivor 2020 ile başarılı bir grafik yakalayan ve milyonları ekran başına kilitleyen Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir’in yaptığı canlı yayına katıldı ve burada sorulara yanıt verdi. Sorulara içtenlikle yanıt veren Ilıcalı, Özdemir’in tekrarlarının bile büyük ilgi gördüğü Beyaz Show’un TV 8’de yayınlanma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

“Beyaz’la kimyamız her zaman tutmuştur ve onunla saatlerce konuşmaktan da büyük keyif alırım. Şimdilerde iki yıldır beraberiz ve ikimiz de ortaya çıkan işten çok mutluyuz. Bunun O Ses Türkiye ile kısıtlı kalmaması gerekiyor ve eğer gerçekten de böyle bir ilgi ve istek varsa Beyaz Show’un ekranlara yeniden dönmesi mümkün olabilir. Beyaz da bunu istiyorsa neden olmasın! Ben bunu yayınlayacak kanal olmaktan gurur duyarım.”

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