Acun Ilıcalı: "Bana posta koyan ilk yarışmacı!"

Ünlü televizyoncu 'tranquilo' diye bağıran yarışmacı Berkan'ı uyardı, Berkan'ın tepkisi sonrası gülme krizine giren Acun Ilıcalı, o anları 'bana posta koyan ilk yarışmacı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

TV8'de yayınlanan 'Survivor 2020'nin son bölümünde; büyük ödülün detaylarını duyan yarışmacılar havalara uçtu. 'Kural ihlali' tartışmasının damga vurduğu oyuna, Acun Ilıcalı son noktayı koydu. Peki kural ihlali var mıydı? İşte detaylar...

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının 18 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 80'inci bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı.

ÖDÜL ÜNLÜLERİN OLDU

Ödülü açıklayan Acun Ilıcalı “Daha önce hayatınızda yaşamadığınız bir şeyi yaşayacaksınız. Kazanan takımı zipline için götürüyoruz. Önce yemek sonra havuz partisi ve dj seti kuruyoruz. Ama ödüle giderken sizi yormak istemedik. Kazanan takım helikopterlere binecek” dedi. Survivor'da oyun parkuruna inen iki helikopter herkesi şaşırttı.

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ve bayrak yarışına taşınan oyunun kazananı ünlüler takımı oldu. Ünlüler büyük ödülün keyfini çılgınlar gibi çıkardı. Ancak 'kural ihlali' tartışması bir anda sosyal medyada gündem oldu.

ACUN ILICALI'DAN KURAL İHLALİNE CEVAP

Gönüllülerden Berkan Karabulut ile mücadele eden Sercan Yıldırım'ın, beşinci kutuyu düşürürken kural ihlali (sınır olarak belirlenen tahtaya bastı) yaptığı iddia edildi. Bu anı Acun Ilıcalı ve ekipten kimsenin fark etmediği ileri sürüldü.

Tartışmalar ve oyunun tekrarlanması çağrıları üzerine Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü yapımcı, daha önce tahta üzerine basan bir yarışmasının görüntüsünü paylaşarak, "Tahta üzerine basmak kural ihlali değil tranquilo" mesajını yazdı.

TRANQUILO NE DEMEK?

Öte yandan Yunus Emre'ye karşı takımına sayı kazandıran Berkan'ın, sevincini yaşarken İspanyolca 'sessiz' anlamına gelen 'tranquilo' kelimesini kullanması dikkat çekti.

BANA POSTA KOYAN İLK YARIŞMACI

Acun Ilıcalı, Berkan’a 'tranquilo' ne alaka diye sordu. Berkan’ın "Herkes bir sakin olsun. Skor 9-9, herkes bir sakin olsun" şeklindeki cevabı ise ünlü yapımcıyı güldürdü. Instagram hesabından o anın görüntüsünü yayınlayan Ilıcalı, gülücük emojisi ile birlikte "Bana posta koyan ilk yarışması" notunu ekledi.

ELEME BU AKŞAM

Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek bölümünde eleme heyecanı yaşanacak. Ünlülerden Mert ve Aycan, Gönüllülerden Yasin'in olduğu pota yeni isimler eklenecek