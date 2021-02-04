Sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' programı le gündemde olan Acun Ilıcalı, Can Tanrıyar ile birlikte Uçankuş TV'de Lerzan Mutlu ve Erol Köse'nin sunduğu 'Pişti' programına konuk oldu.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor' yarışmasının çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Aday olsam seçilirim" dedi.