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Acun Ilıcalı haberi yalan çıktı: Davayı ben KAZANDIM!

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Dün birçok haber sitesi tarafından 'Acun Ilıcalı, 'Adada yapım ekibi bize yemek veriyordu' diyen Merve Büyüksaraç'a açtığı davayı kazandı' şeklinde haberlere yer verilirken, Büyüksaraç davanın gerçek sonucunu paylaştı.
Acun Ilıcalı haberi yalan çıktı: Davayı ben KAZANDIM!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu yaptığı Survivor adlı yarışma programından ayrıldıktan sonra "Adada yapım ekibi bize yemek veriyordu" diyen Merve Büyüksaraç'a Ilıcalı tarafından açılan 490 bin TL'lik dava dün sonuçlandı.

Davanın ardından birçok haber sitesi "Acun Ilıcalı, 'Adada yapım ekibi bize yemek veriyordu' diyen Merve Büyüksaraç'a açtığı davayı kazandı" haberlerine imza atarken, Büyüksaraç davanın gerçek sonucunu açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Büyüksaraç, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında, Acun Medya ile şahsım arasında devam eden ve bugün ilk aşaması sonuçlanan maddi ve manevi olarak toplamda 490.000 TL tutarındaki tazminat davasına ilişkin olarak bazı haberler çıkmıştır. Bu haberlerin tarafımın görüşü alınmadan bazı gazetelerin haber portallarında yayınlandığı görülmüştür. Söylemem gerekir ki ben BU DAVAYI KAZANDIM!!!" ifadelerini kullandı.

"Dava aşamasında sayın Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporlarında da açıkça tespit edildiği üzere, Acun Medya’nın bana imzalattığı sözleşmenin dava konusu olan hükümleri, hukuka aykırılık nedeniyle geçersiz sayılmış ve de bundan önceki bütün beyanlarımın sözleşmeyi ihlal etmediği Sayın Mahkeme tarafından hüküm altına alınmıştır" diyen Büyüksaraç, şu ifadeleri kullandı:

Acun Medya benden 500.000-TL’ye yakın parayı dava yoluyla istedi. Bunun 240.000-TL’si maddi, 250.000-TL’si ise manevi tazminat talebinden oluşmaktaydı. Sayın Mahkeme Acun Medya’nın maddi tazminat taleplerinin tamamını reddetmiştir. Manevi tazminat talebinin ise sadece 1/10’unu kendilerine verilmesine karar vermiştir. Bunun sebebi ise mahkemede karşı tarafın ileri sürdüğü iddiaların tamamına yakınının reddolması ve sadece smsler hakkındaki beyanımın sözleşmeye de değil, genel hükümlere aykırı olduğuna karar vermesidir. Yani Sayın Mahkeme bu konu haricindeki bütün beyanlarımda beni haklı bulmuştur. 
Kısacası ne konuyu daha fazla uzatmak ne de bu tartışmayı devam ettirmek istiyorum. Bu konu benim tarafımdan medyaya yanlış aksettirilmemiştir. ancak yapılan haberler sonucunda böyle bir açıklama yapma zaruretim olmuştur. Gerekçeli karar henüz yazılmadığından bu aşamada daha fazla beyan edebileceğim bir husus da bulunmamaktadır. Ayrıca verilen bu karar da kesinleşmemiştir. Tarafımca son aşamasına kadar da konu takip edilecektir.

 

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