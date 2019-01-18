Acun Ilıcalı haberi yalan çıktı: Davayı ben KAZANDIM!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu yaptığı Survivor adlı yarışma programından ayrıldıktan sonra "Adada yapım ekibi bize yemek veriyordu" diyen Merve Büyüksaraç'a Ilıcalı tarafından açılan 490 bin TL'lik dava dün sonuçlandı.

Davanın ardından birçok haber sitesi "Acun Ilıcalı, 'Adada yapım ekibi bize yemek veriyordu' diyen Merve Büyüksaraç'a açtığı davayı kazandı" haberlerine imza atarken, Büyüksaraç davanın gerçek sonucunu açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Büyüksaraç, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında, Acun Medya ile şahsım arasında devam eden ve bugün ilk aşaması sonuçlanan maddi ve manevi olarak toplamda 490.000 TL tutarındaki tazminat davasına ilişkin olarak bazı haberler çıkmıştır. Bu haberlerin tarafımın görüşü alınmadan bazı gazetelerin haber portallarında yayınlandığı görülmüştür. Söylemem gerekir ki ben BU DAVAYI KAZANDIM!!!" ifadelerini kullandı.

"Dava aşamasında sayın Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporlarında da açıkça tespit edildiği üzere, Acun Medya’nın bana imzalattığı sözleşmenin dava konusu olan hükümleri, hukuka aykırılık nedeniyle geçersiz sayılmış ve de bundan önceki bütün beyanlarımın sözleşmeyi ihlal etmediği Sayın Mahkeme tarafından hüküm altına alınmıştır" diyen Büyüksaraç, şu ifadeleri kullandı: