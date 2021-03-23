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Acun Ilıcalı hakları aldı: Leyla ile Mecnun Exxen'le ekranlara dönüyor

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Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı, absürt komedi Leyla ile Mecnun'u Exxen'de izleyicilerle buluşturacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturacak.
Acun Ilıcalı hakları aldı: Leyla ile Mecnun Exxen'le ekranlara dönüyor

TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekileceği öğrenilen dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre final yapamadan ekran yolculuğu sonlandırılan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun, Acun Ilıcalı'nın adımı ile yeniden ekrana taşınıyor.

Üç sezon boyunca ekranlarda boy gösteren dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak.

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