  • BIST 1.373
  • Altın 474,546
  • Dolar 8,3005
  • Euro 10,0231
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA54'ü yerel 71 pozitif vaka

Acun Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp alacağını açıkladı

» »
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan yatırımlarını çektiğini ve İngiltere'den bir kulüp alarak yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.
Acun Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp alacağını açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan yatırımlarını çektiğini ve İngiltere'den bir kulüp alarak yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 35 kadınla aynı anda ilişki yaşayan adam dolandırıcılıktan tutuklandı: Hepsine farklı doğum günü tarihi söylemiş23 Nisan 2021 Cuma 22:39
  • Avrupa Süper Ligi'nden ayrılanların başı dertte23 Nisan 2021 Cuma 22:20
  • Okul gezisinde öğrencileri striptiz kulübe götüren öğretmen görevden uzaklaştırıldı23 Nisan 2021 Cuma 21:52
  • Covid-19 dünyanın en yüksek zirvesine ulaştı23 Nisan 2021 Cuma 21:46
  • Amerikalı bir şirket, esrar test edecek çalışanına yılda 42 bin dolar, yıllık 3 hafta izin vadediyor23 Nisan 2021 Cuma 20:59
  • Gözüne damla yerine yapıştırıcı sürünce hastanelik oldu23 Nisan 2021 Cuma 18:52
  • ‘Corona’ nedeniyle ilk kez bir kedi ‘uyutuldu’23 Nisan 2021 Cuma 18:41
  • Sigara içenlere kötü haber23 Nisan 2021 Cuma 17:58
  • Bitcoin, Biden’ın vergi açıklamasıyla çakıldı23 Nisan 2021 Cuma 17:40
  • Kripto paralarda bir gecedeki büyük düşüş, Twitter’da gündem oldu23 Nisan 2021 Cuma 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti