Acun Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp alacağını açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan yatırımlarını çektiğini ve İngiltere'den bir kulüp alarak yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.
Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" yazdı.
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