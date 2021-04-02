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Acun Ilıcalı Kaan Tangöze'ye 165 bin lira verilmeli

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Kaan Tangöze'nin 10 şarkısının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya'ya açtığı davada bilirkişi raporu sunuldu. Bilirkişi raporunda, Tangöze'ye 165 bin TL ödenmesi gerektiği belirtildi.
Acun Ilıcalı Kaan Tangöze'ye 165 bin lira verilmeli

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin, 10 şarkısının TV8'de yayınlanan "O Ses Türkiye" ve "O Ses Türkiye Çocuklar" adlı şarkı yarışması programlarında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon şirketine açtığı 10 bin liralık tazminat davasında bilirkişi raporu sunuldu. 

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Kaan Tangöze, bilirkişi tarafından haklı bulundu. Bilirkişi raporunda, izinsiz kullanımdan dolayı tazminat tutarının yükseltilerek sanatçıya 165 bin TL ödenmesi gerektiği belirtildi. Davalı avukatları bilirkişi raporuna itiraz ederken yeni rapor alınmasını talep etti. 

Mahkeme, yeni bilirkişi raporunun alınması talebini reddederek, ek rapor alınması için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 10 eserinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle, MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon şirketine 10 bin liralık tazminat davası açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, Tangöze’nin eserlerinin, söz yazarı ve besteci sıfatıyla kayıtlı olduğu MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Meslek Birliği) tarafından korunduğu anlatıldı. İddiaya göre Kaan Tangöze’nin sahibi olduğu 10 müzik eseri, davalılardan MNG Yayıncılık AŞ’ye ait TV8 kanalı ile Acun Medya Prodüksiyon’un yapımcısı olduğu “O Ses Türkiye” ve “O Ses Türkiye Çocuklar” isimli televizyon programlarında Tangöze’den izin alınmadan birçok kez kullanıldı. 

Kaan Tangöze’nin avukatı Eylem Akkayalı dava dilekçesinde, davalılardan 5 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi olmak üzere toplam 10 bin liranın tahsil edilmesine karar verilmesini talep etti. 

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