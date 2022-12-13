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Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! Hull City’de Pelkas depremi

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Hull City'de Dimitris Pelkas'tan gelen haber takım sahibi Acun Ilıcalı'yı üzdü. Watford maçında sakatlanan Yunan futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu
Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! Hull City’de Pelkas depremi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’de forma giyen Dimitris Pelkas, sakatlığı nedeniyle 3 ay takımdaki yerini alamayacak.

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Sky Sports News kanalında yaptığı açıklamada, pazar günü ligde deplasmanda Watford ile oynadıkları maçta sakatlanan Pelkas’ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Türkiye’de Fenerbahçe’de 2 sezon forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Hull City’ye transfer olmuştu.

Açıklamasında takımın durumuna da değinen Acun Ilıcalı, ligde hak ettikleri yerde bulunmadıklarını vurguladı.

Kaliteli bir ekip olduklarını anlatan Ilıcalı, sakatlıkları bulunan oyuncuların yokluğunu hissettiklerini belirtti. 

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