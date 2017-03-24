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Acun Ilıcalı o yeniliği açıkladı!

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Acun Ilıcalı o yeniliği açıkladı!
Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Ogeday Girişken'in itirazlarından sonra yeni bir karar alındığını ve artık haksız itirazların cezalandırılacağını açıkladı

TV8'de yayınlanan 'Survivor 2017'de flaş karar...


Gönüllüler takımı adına yarışan Ogeday Girişken'in itirazları, önemli bir değişiklik yaşanmasına neden oldu.

 

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Ogeday'la kısa bir konuşma yaptık. Seyircilerimize yansımadı. Kendisi itiraza meyilli olan bir kardeşimiz. Bu sezon 15-20 kere itirazı oldu. Yarışmacıların itiraz etmesine karşı olmadık. Çok ciddi derecede itiraz ettiği ve oyunun dengesini bozduğu için kendisiyle güzel bir anlaşma yaptık. Eğer itirazı doğru çıkmazsa veya oyunla ilgili değilse bir ödülden yararlanmayacak. Kendisi de bu konuda bilgi sahibi'' dedi.
 
'Haklılık' vurgusu yapan Ilıcalı, "Bu karar, 'itiraz edemezsin' demek değil. Ben olsam haklı olduğumu düşüyorsam o riske girerim" ifadelerini kullandı.
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