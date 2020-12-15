Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven’le iddiaya girdi: Kaybederse araba alacak

Acun Ilıcalı, yeni açılacak dijital platformunda fenomen Berkcan Güven ve Reynmen'in projelerinin en çok izlenen olması halinde iki isme istedikleri otomobili alacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, proje için anlaşma sağladığı fenomen Reynmen ve Berkcan Güven ile iddiaya girdi. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen canlı yayında bir araya gelen Ilıcalı, Güven ve Reynmen sohbet sırasında otomobil için sözleşti.

Reynmen ve Berkcan'ın yapacağı program dijital platformda en çok izlenen yayın olursa Ilıcalı, iki isme istedikleri lüks otomobili alacak. Fakat tam tersi olursa Reynmen ve Güven, Ilıcalı'ya istediği otomobili alacak.

Ilıcalı, iddiayı kazanırsa çok pahalı bir otomobil istemediğini ancak kaybederse de fenomenleri istediği otomobili kesin alacağının sözünü verdi.