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Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın Kadrosunu Açıkladı! İşte Ünlüler Takımındaki İsimler

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Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın Kadrosunu Açıkladı! İşte Ünlüler Takımındaki İsimler
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın Kadrosunu Açıkladı! İşte Ünlüler Takımındaki İsimler

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı. Eski yarışmacıların yeniden kıyasıya mücadele edeceği sezonun kadrosunda ise birbirinden iddialı isimler bulunuyor. İşte Survivor All Star'ın ünlüler takımı.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın son sezonunu İsmail Balaban kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Bu yıl All Star formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor için geri sayım başladı.

ACUN ILICALI KADROYU AÇIKLADI

Oldukça sevilen eski yarışmacıların hünerlerini sergileyeceği Survivor All Star'ın kadrosunu Acun Ilıcalı açıkladı. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti.

 

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAKİ İSİMLER

Survivor All Star'da gönüllüler takımı da belli oldu. Gönüllüler takımındaki isimler şu şekilde: Ogeday, Anıl, Hikmet, Ardahan, Berkan, Yasin, Gökhan, Gizem, Berna, Sude, Seda, Evrim, Nisa...

ÜNLÜLER DE BELLİ OLMUŞTU

Survivor All Star'da yarışacak ünlüler de kısa bir süre önce açıklanmıştı. Geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Adem ve Atakan başta olmak üzere Sema, Birsen, Barış Murat Yağcı ve Sercan Yıldırım'ın yer aldığı ünlüler kadrosu hayli dikkat çekti.

İşte Survivor All Star'ın ünlüler kadrosu;

Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro
Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro
Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro
Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro
Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro
Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro
Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro

Gönüllüler takımı;

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler ve gönüllüler takımındaki isimler
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler ve gönüllüler takımındaki isimler
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler ve gönüllüler takımındaki isimler
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler ve gönüllüler takımındaki isimler
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler ve gönüllüler takımındaki isimler
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler ve gönüllüler takımındaki isimler
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler ve gönüllüler takımındaki isimler
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