Acun Ilıcalı, Survivor'da Sakatlanan Sema'nın Ayağının Son Halini Paylaştı 4 saat önce
Survivor'ın ünlüler takımında yarışan Sema'nın oyun sırasında ayağı sakatlandı. Acun Ilıcalı, Instagram'dan Sema'nın morarmış ayağını gösterip "dünyanın en zor yarışması" dedi.
TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran programı Survivor'da, ünlülüler takımı yarışmacısı Sema Apak geçen günlerde oynanan sembol oyunu sırasında sakatlandı. Programın sunucusu Acun Ilıcalı, Sema'nın ayağının son halini İnstagram'da paylaştı.
SEMA ÇOK KÖTÜ SAKATLANDI
Ünlülüler takımı yarışmacısı Sema, sembol oyunu sırasında düşüp ayağını burktu. Sakatlanan Sema'nın ayağı mosmor oldu.
ACUN ILICALI SEMA'NIN MOSMOR AYAĞINI PAYLAŞTI
Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Sema'nın morarmış ayağını paylaştı. Fotoğrafın altına da "dünyanın en zor yarışması" notunu düştü.
İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı:
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