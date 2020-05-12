  • BIST 98.657
  • Altın 385,184
  • Dolar 7,0259
  • Euro 7,6014
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi :KYK yurdunda gözetim altında tutulacaklar

»
Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi :KYK yurdunda gözetim altında tutulacaklar
Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi :KYK yurdunda gözetim altında tutulacaklar

Program çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi, THY'ye ait uçakla İstanbul'a döndükten sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta 14 gün gözetim altında tutulacak.

'Survivor 2020' yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacak.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt dışında bulunan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşları için harekete geçen Türkiye, bugüne kadar 110 ülkeden sayısız uçuş gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu ise sürüyor.

İstanbul'a gelecekler

Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor. 'Survivor 2020' yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.

14 gün misafir edilecekler

Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

Ilıcalı, beraberindeki 110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaşamının 15 yılını mağarada geçirdi11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:14
  • Türkiye'de Hemşireler: Alkış değil, haklarımızı istiyoruz11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:08
  • Pegasus, mayıs ayı sonunda tekrar uçmaya başlayacak11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:08
  • Türkiye’de basketbol ligleri iptal edildi11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:27
  • Başkanın kızına sınavsız atama: 'İstesem daha yüksek maaşlı yerler de vardı'11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:43
  • Gökçek aleyhine ifade veren itirafçı: İfadelerimi polisin yönlendirmesiyle verdim, geri çekilmesini talep ediyorum11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:21
  • Türkiye'de Barolardan hükümete çağrı: Demokratik bir süreç işletilmiyor11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:45
  • Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan adı değiştirilen derslerle ilgili açıklama: Amaç ilgiyi artırmak11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:40
  • Türkiye’de Avm, Berber, Kuaför Ve Güzellik Merkezleri Açıldı11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:23
  • Türkiye'de oteller bu yaz açılmayabilir10 Mayıs 2020 Pazar 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti