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Acun Ilıcalı'dan 'Kürtçe'yi yasakladığı' iddialarına yanıt

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TV yapımcısı Acun Ilıcalı, programlarında Kürtçe'yi yasakladığı iddialarına tepki göstererek, "O Ses Türkiye'de bir yarışmacı arkadaşımız 'Kürtçe şarkı söyleyebilir miyim?' dedi. Ben de 'Tamam' dedim" dedi
Acun Ilıcalı'dan 'Kürtçe'yi yasakladığı' iddialarına yanıt

TV yapımcısı Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye'de Kürtçe şarkı söylenmesine izin verilmediği ve Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un, annesinin Kürtçe mesajı nedeniyle yarışmadan ayrıldığı iddiaları dile getirilmişti.

Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı iddialara yanıt verdi.

Ilıcalı, "Senin Kürtçe ile ilgili bir derdin problemin var mı Acun?" sorusu üzerine şunları söyledi;

"Çok enteresan şeyler oluyor bu ülkede. Kariyer basamaklarımda saldırıya uğradığım çok olmuştur. Büyük basın organları da bana saldırıda bulundu ama Allah'a şükür halkla arama kimse giremedi. Din, dil ve ırk ayrımı hiçbir zaman olmadı. Kimse bununla ilgili bir örnek veremez. O Ses Türkiye'de bir yarışmacı arkadaşımız 'Kürtçe şarkı söyleyebilir miyim?' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Acun Kürtçe söylenmesine karşı diye bir şeyler dönüyor.

Yok Ersin'in annesi konuşurken... Ben Ersin'in annesiyle ne konuştum ne görüştüm. Bununla ilgili kadıncağıza en ufak bir şeyde bulunmadık. Benim bununla ilgili bir problemim yok. Ama problemi olanlar var. O da şu; hayatımız boyunca bizi birbirimize düşürmek için birileri hep provokasyon yaptı. Bu da bir provokasyon. Ancak vatan hainlerinin yapacakları provokasyon bu. Ben herkesi kucaklayan biriyim, kimseyle sorunum olmadı, olamaz da."

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