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Acun Ilıcalı’dan Nisa açıklaması: Mesajı aldığını düşünüyorum

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Acun Ilıcalı’dan Nisa açıklaması: Mesajı aldığını düşünüyorum
Acun Ilıcalı’dan Nisa açıklaması: Mesajı aldığını düşünüyorum

Survivor 2020'nin 45. bölüm ödül oyunu sonrası Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımından Nisa'ya tepki göstermişti. "Böylesini ilk kez görüyorum" diyen Ilıcalı, sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

13 Nisan 2020 tarihli Survivor 45. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyununda kum sahada voleybol oynayarak mücadele etti. Zorlu mücadeleden galip çıkan takım Gönüllüler oldu. Oyun sonrasında Gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Acun Ilıcalı, Nisa’ya tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı, "Survivor'da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Ancak böylesini ilk defa gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi" diyerek çıkıştı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları hakkında açıklamalarda bulundu. Nisa hakkında yeni bir yorumda bulundu. Ilıcalı şunları söyledi:

"Survivor dünyanın en zor yarışması… Bizim bu seneki Survivor’ın zorluk katsayısını verilen kilolardan anlaşmışsınızdır. Fiziksel ve mental olarak zorluklar var. Dayanamayıp gidenler oldu bu zamana kadar hatırlarsınız siz de…

Nisa da bu yarışmacılar arasında bir yerdeydi. Gitsem mi, kalsam mı arasında kalmıştı. 15-20 gündür bu zorlukları her geçen gün artmaya başladı. Açık arttırma günü son derece eğlenceli bir yarışma olmasına rağmen Nisa’yı oyuna 30 dakika sonra dahil edebildik.

Biz Survivor’a içimizin ısınmadığı kimseyi almayız. Kız iki-üç haftadır aşırı zorlanmalar halindeydi. Kafa olarak bir gidiyor, bir geliyordu… Bu durum zamanla bize de yansımaya başladı. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Dünkü tavsiyelerimden sonra, kafa olarak biraz daha toparlandı. Bu tarz olaylar daha önce de yaşanmıştı. Eser de oldu en son Cemal Can da oldu. Eğer derece yapacaksa dün yaşananlardan sonra yapacaktır diye düşünüyorum.

Çünkü Nisa o konuşma sonrasında şunu çok iyi anladı ki gelecekte çok mutlu olacağı bir şeyi o anki moduyla kaybetmek üzere. Bu tip konuşmalar yarışmacıları ayrı motive eder. Şuan Nisa çok pozitif. Çok iyi niyetli masum bir kız… Kendini dışarıdan göremediği için yaptığı hareketlerin normal olduğunu düşünüyordu, ben onu bu konuda uyardım.

Şöyle bir sistem yok biz de ‘voleybolcusun, voleybol oyununa çıkmıyorsun’ bu çok sıra dışı bir olay! Bunu bir kez yaparsınız ama bunu kronik bir hale getirirse müsaade etmeyiz. ‘Bırak o zaman’ deriz. 250 bin kişinin başvurduğu bir program bu 10 seçmeden geçip buralara geliyorlar. Nisa’nın mesajı aldığını düşünüyorum.

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