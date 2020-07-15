  • BIST 117.741
  • Altın 399,372
  • Dolar 6,8523
  • Euro 7,8235
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Acun Ilıcalı'dan "Survivor final sonucu şaibeli" iddialarına ilişkin açıklama

»
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan programın yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı, Twitter'da dolaşıma giren belgenin sahte olduğunu açıkladı. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: 
Acun Ilıcalı'dan "Survivor final sonucu şaibeli" iddialarına ilişkin açıklama

Survivor 2020'nin dün gerçekleşen finalinde Cemal Can Canseven şampiyon oldu. Diğer finalist Barış Murat Yağcı'yı destekleyenler SMS sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia ederek, noter sonuçlarının açıklanması için Twitter'da gündem oluşturdu. 'Tv8NoterSonucu BarışŞampiyon' etiketi kısa sürede Twitter'da en çok konuşlanlar arasına girdi. 

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan programın yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı, Twitter'da dolaşıma giren belgenin sahte olduğunu açıkladı. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: 

"Birisi sahte bir belge uydursun, biz de inanalım... Ne güzel bir dünya, ben de sahte mühürlü bir kağıda Boğaz Köprüsü benimdir yazacağım, bakalım veriyorlar mı? :)"

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beren Saat: "Netflix sosyal medya mı anlamadım?"15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:50
  • Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:23
  • Türkiye’den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: 18 Temmuz’da sondaja başlanacak15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:45
  • Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar başlıyor15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:09
  • Selvi: Erdoğan, Ayasofya'daki ilk hutbeyi kimin okuyacağını söyledi15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:45
  • Erdoğan ile Trump telefonda görüştü15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:16
  • TC Dışişleri: "Kudüs Başkonsolosluğu önündeki gösteride bayrağımızın yakılmasını kınıyoruz"14 Temmuz 2020 Salı 19:20
  • Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin daha cesedi bulundu14 Temmuz 2020 Salı 19:20
  • Türkiye'de vatandaşlar borç batağında14 Temmuz 2020 Salı 18:44
  • Türkiye Diyaneti: Ayasofya'da resimler perdelenmeli ya da karartılmalı14 Temmuz 2020 Salı 18:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti