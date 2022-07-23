Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’nin Süper Lig’den son transferi: Benjamin Tetteh

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Süper Lig'in yıldız isimlerini transfer etmeye devam ediyor. İngiliz kulübünün son transferi, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Benjamin Tetteh oldu.

İngiltere Championship takımlarından Hull City, Süper Lig’de parlayan isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Acun Ilıcalı’nın kulübü, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki Ganalı forvet Benjamin Tetteh’i transfer ettiğini duyurdu.

Daha önce Fenerbahçe’den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh’i bonservisleriyle transfer eden Hull City, Antalyaspor’dan Doğukan Sinik’i de kadrosuna katmıştı. Hull City, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Benjamin Tetteh ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig kariyerinde 58 maçta 12 gol atıp 10 asist yapan Tetteh’in yanı sıra, eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme’nin de Hull City ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.