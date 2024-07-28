AD Scientific Index: Kuzey Kıbrıs’ın en iyi 32 Akademisyeni YDÜ'de

Dünyanın en iyi ilk 500 bilim insanı arasında 3 akademisyeni bulunan Yakın Doğu Üniversitesi’nin 492 öğretim üyesi adını AD Scientific Index’in yayımladığı “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları” sıralamasına yazdırdı!

Bir üniversitenin eğitim kalitesi ve bilimsel üretkenliğinin en belirleyici yönlerinden birini hiç kuşkusuz akademisyenlerinin kalitesi oluşturuyor. Son sekiz yıldır kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi ise akademisyen kadrosunun kalitesi ile ön plana çıkıyor.

AD Scientific Index’in yayımladığı “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları” sıralaması da bunu ortaya koyuyor. 219 ülkeden 2,1 milyondan fazla bilim insanının sıralandığı araştırmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 9 akademisyeni dünya genelinde en iyi yüzde 3’lük dilimde yer alıyor. Dünya genelinde yüzde 10’luk kesimde 30 akademisyeni bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nin toplam 492 akademisyeni ise dünyanın en iyi bilim insanları arasında yer alıyor.

Araştırmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinden ise toplam 1,348 bilim insanı yer alıyor. Bu isimlerin yaklaşık yüzde 37’sini tek başına bünyesinde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’ın en iyi ilk 50 akademisyeninin yüzde 62’sini oluşturan 31 ismi de kadrosunda bulunduruyor.

Kuzey Kıbrıs’ın en iyi ilk 10 bilim insanının 7’si Yakın Doğu Üniversitesi’nde!

Araştırmaya göre Kuzey Kıbrıs’ın en iyi ilk 4 akademisyeni çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdürüyor. CERN’de yürüttükleri çalışmalarla dünyada da isimlerinden söz ettiren Dr. Sercan Şen, Prof. Dr. İsa Dumanoğlu ve Prof. Dr. Kerem Cankoçak ile farmakognozi alanının dünyadaki sayılı isimlerinden olan Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, KKTC’nin en iyi akademisyenleri sıralamasında ilk dört sırada yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Yasir Waheed ve Prof. Dr. Derin Orhon da KKTC’nin en iyi ilk 10 akademisyeni arasında yer alıyor.

KKTC’nin en iyi 50 bilim insanının yüzde 62’sini bünyesinde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi ülkenin en iyi ilk 100 akademisyeninin yüzde 49’unu; en iyi 250 akademisyeninin ise yüzde 42,4’ünü de bünyesinde bulunduruyor. Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri, aynı zamanda KKTC üniversitelerinde üretilen bilimsel makalelerin yaklaşık yarısını da tek başına üretiyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Eğitim kalitemizin yanı sıra, uluslararası bilimsel topluluklarda da güçlü bir etki yaratan bu sonuçlar, sadece üniversitemiz için değil, tüm KKTC için büyük bir başarıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok yükseköğretim derecelendirme kuruluşu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Türkiye merkezli yükseköğretim derecelendirme kurumlarının yayımladığı sıralamalarda Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak Türkiye’deki üniversiteler arasında da en iyi ilk 3 vakıf üniversitesinden biri olarak yer alıyoruz. Diğer yandan Times Higher Education tarafından dünya genelinde en iyi 139’uncu genç üniversite olarak gösterildik. Tüm bu sonuçlar, sahip olduğumuz saygın akademisyen kadrosu, 150’ye ulaşan uluslararası iş birliklerimiz ve araştırma olankalarımızın bir sonucudur” dedi.

“Eğitim kalitemizin yanı sıra, uluslararası bilimsel topluluklarda da güçlü bir etki yaratan bu sonuçlar, sadece üniversitemiz için değil, tüm KKTC için büyük bir başarıdır” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İsimlerini en iyi bilim insanları arasına yazdıran tüm akademisyenlerimizi gönülden kutluyorum” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kuzey Kıbrıs’ta ilk 50’ye giren akademisyenlerimizin alanlarına baktığımızda tıp, eczacılık, fizik, matematik, mühendislik, yapay zeka, ekonomi, metalurji, kimya gibi alanlarını kapsayan çok geniş bir yelpaze ön plana çıkıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 20 fakülte, 3 yüksekokul ve lisansüstü eğitim enstitüsü ile 500’e yakın ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programında eğitim verdiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “143 ülkeden 20 binin üzerinde öğrencimize sunduğumuz bu geniş yelpaze dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer alan akademisyenlerimizin alanlarına da yansıyor. Sadece Kuzey Kıbrıs’ta ilk 50’ye giren akademisyenlerimizin alanlarına baktığımızda bile fizik, matematik, tıp, eczacılık, mühendislik, yapay zeka, ekonomi, metalurji, kimya gibi çok alan ön plana çıkıyor” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education’ın 125 ülkeden üniversiteyi değerlendirdiği “2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda “eğitim kalitesi” kategorisinde dünya genelinde 38’inci sırada gösterildiğini hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu sonuç, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğumuz nitelikli akademisyen kadromuzun bir eseridir” ifadesini kullandı.