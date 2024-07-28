  • BIST 10891.42
  • Altın 2529.106
  • Dolar 32.8951
  • Euro 35.7068
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAHarris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

AD Scientific Index: Kuzey Kıbrıs’ın en iyi 32 Akademisyeni YDÜ'de

» »
AD Scientific Index’e göre Kuzey Kıbrıs’ın en iyi ilk 50 akademisyeninin yüzde 62’si, Yakın Doğu Üniversitesi kadrosunda yer alıyor
AD Scientific Index: Kuzey Kıbrıs’ın en iyi 32 Akademisyeni YDÜ'de

Dünyanın en iyi ilk 500 bilim insanı arasında 3 akademisyeni bulunan Yakın Doğu Üniversitesi’nin 492 öğretim üyesi adını AD Scientific Index’in yayımladığı “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları” sıralamasına yazdırdı!

Bir üniversitenin eğitim kalitesi ve bilimsel üretkenliğinin en belirleyici yönlerinden birini hiç kuşkusuz akademisyenlerinin kalitesi oluşturuyor. Son sekiz yıldır kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi ise akademisyen kadrosunun kalitesi ile ön plana çıkıyor.

AD Scientific Index’in yayımladığı “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları” sıralaması da bunu ortaya koyuyor. 219  ülkeden 2,1 milyondan fazla bilim insanının sıralandığı araştırmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 9 akademisyeni dünya genelinde en iyi yüzde 3’lük dilimde yer alıyor. Dünya genelinde yüzde 10’luk kesimde 30 akademisyeni bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nin toplam 492 akademisyeni ise dünyanın en iyi bilim insanları arasında yer alıyor.

Araştırmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinden ise toplam 1,348 bilim insanı yer alıyor. Bu isimlerin yaklaşık yüzde 37’sini tek başına bünyesinde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’ın en iyi ilk 50 akademisyeninin yüzde 62’sini  oluşturan 31 ismi de kadrosunda bulunduruyor.

Kuzey Kıbrıs’ın en iyi ilk 10 bilim insanının 7’si Yakın Doğu Üniversitesi’nde!

Araştırmaya göre Kuzey Kıbrıs’ın en iyi ilk 4 akademisyeni çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdürüyor. CERN’de yürüttükleri çalışmalarla dünyada da isimlerinden söz ettiren Dr. Sercan Şen, Prof. Dr. İsa Dumanoğlu ve Prof. Dr. Kerem Cankoçak ile farmakognozi alanının dünyadaki sayılı isimlerinden olan Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, KKTC’nin en iyi akademisyenleri sıralamasında ilk dört sırada yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Yasir Waheed ve Prof. Dr. Derin Orhon da KKTC’nin en iyi ilk 10 akademisyeni arasında yer alıyor.

KKTC’nin en iyi 50 bilim insanının yüzde 62’sini bünyesinde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi ülkenin en iyi ilk 100 akademisyeninin yüzde 49’unu; en iyi 250 akademisyeninin ise yüzde 42,4’ünü de bünyesinde bulunduruyor. Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri, aynı zamanda KKTC üniversitelerinde üretilen bilimsel makalelerin yaklaşık yarısını da tek başına üretiyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Eğitim kalitemizin yanı sıra, uluslararası bilimsel topluluklarda da güçlü bir etki yaratan bu sonuçlar, sadece üniversitemiz için değil, tüm KKTC için büyük bir başarıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok yükseköğretim derecelendirme kuruluşu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Türkiye merkezli yükseköğretim derecelendirme kurumlarının yayımladığı sıralamalarda Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak Türkiye’deki üniversiteler arasında da en iyi ilk 3 vakıf üniversitesinden biri olarak yer alıyoruz. Diğer yandan Times Higher Education tarafından dünya genelinde en iyi 139’uncu genç üniversite olarak gösterildik. Tüm bu sonuçlar, sahip olduğumuz saygın akademisyen kadrosu, 150’ye ulaşan uluslararası iş birliklerimiz ve araştırma olankalarımızın bir sonucudur” dedi.

“Eğitim kalitemizin yanı sıra, uluslararası bilimsel topluluklarda da güçlü bir etki yaratan bu sonuçlar, sadece üniversitemiz için değil, tüm KKTC için büyük bir başarıdır” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İsimlerini en iyi bilim insanları arasına yazdıran tüm akademisyenlerimizi gönülden kutluyorum” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kuzey Kıbrıs’ta ilk 50’ye giren akademisyenlerimizin alanlarına baktığımızda tıp, eczacılık, fizik, matematik, mühendislik, yapay zeka, ekonomi, metalurji, kimya gibi alanlarını kapsayan çok geniş bir yelpaze ön plana çıkıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 20 fakülte, 3 yüksekokul ve lisansüstü eğitim enstitüsü ile 500’e yakın ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programında eğitim verdiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “143 ülkeden 20 binin üzerinde öğrencimize sunduğumuz bu geniş yelpaze dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer alan akademisyenlerimizin alanlarına da yansıyor. Sadece Kuzey Kıbrıs’ta ilk 50’ye giren akademisyenlerimizin alanlarına baktığımızda bile fizik, matematik, tıp, eczacılık, mühendislik, yapay zeka, ekonomi, metalurji, kimya gibi çok alan ön plana çıkıyor” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education’ın 125 ülkeden üniversiteyi değerlendirdiği “2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda “eğitim kalitesi” kategorisinde dünya genelinde 38’inci sırada gösterildiğini hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu sonuç, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğumuz nitelikli akademisyen kadromuzun bir eseridir” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ Öğrencileri 19 Ülkede Staj ve Araştırma Yapacak18 Temmuz 2024 Perşembe 17:23
  • NEU Sports Academy’nin başlattığı genetik ve fiziksel uygunluk testlerine yoğun ilgi devam ediyor: Başvuru sayısı 450’yi aştı!17 Temmuz 2024 Çarşamba 22:43
  • YDÜ Eczacılık Fakültesi’nin genç eczacıları “Eczacılık Yemini” ederek mesleğe ilk adımlarını attı16 Temmuz 2024 Salı 08:13
  • Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Yemin Ederek Mesleğe İlk Adımlarını Attı15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:33
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı 26 Temmuz’da yapılacak14 Temmuz 2024 Pazar 16:06
  • 150 parçalık koleksiyon Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde ana yurdu ile yeniden buluştu11 Temmuz 2024 Perşembe 12:54
  • Yakın Sağlık Çocuk" Dergisinin İlk Sayısı Yayımlandı06 Temmuz 2024 Cumartesi 13:33
  • Aşıklar Tepesi'nde Meydana Gelen Kazada Ağır Yaralanan Mert Yunus Kılınç Ameliyat Edildi03 Temmuz 2024 Çarşamba 11:28
  • ICALT 2024: Eğitim teknolojilerinde geleceğe bir adım02 Temmuz 2024 Salı 18:28
  • Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Sahiplerini Buluyor02 Temmuz 2024 Salı 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti